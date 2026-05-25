Lunedì è stato annunciato che Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell’Atalanta. Il contratto avrà una durata di tre anni, fino al 2029, e l’obiettivo dichiarato è la qualificazione alla Champions League. La firma ufficiale è attesa dopo che Sarri si sarà svincolato dal suo attuale club, con cui ha un contratto fino al 2028. L’accordo è stato definito, ma i dettagli finali devono ancora essere formalizzati.

Bergamo, 25 maggio 2026 – È fatta per Maurizio Sarri all’ Atalanta. Mancano solo i dettagli e manca il nero su bianco, che arriverà solo dopo che il 67enne tecnico di Figline Valdarno si sarà svincolato dalla Lazio con cui ha un contratto fino al 2028. Ma l’intesa per un triennale, per legarsi alla Dea fino al 2029, è raggiunta. Gli obbiettivi. Giornata decisiva, con la Lazio che a sua volta ha trovato il suo nuovo allenatore nell’ex ct azzurro Gennaro Gattuso, facendo così cadere gli ultimi residuali veti sull’uscita di Sarri. Nei prossimi giorni il quadro si definirà. Decisivo nel sì di Sarri il progetto tecnico, pluriennale, prospettato dal club nerazzurro, con l’obiettivo di ritornare in Champions nel 2027 e provare a conquistare un trofeo puntando sia alla Coppa Italia sia alla Conference League. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell’Atalanta: triennale fino al 2029 con obiettivo Champions

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MAURIZIO SARRI SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DELLATALANTA. IL NAPOLI VIRA SU VINCENZO ITALIANO

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