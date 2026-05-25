Il commissario tecnico ha convocato 24 calciatori per le partite amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, programmate per lunedì 25 maggio. Tra i convocati figurano Ahanor, Palestra, Inacio e Vavassori. La selezione include giocatori provenienti da diversi club italiani, con alcune assenze e nuove chiamate. Le due partite si svolgeranno in preparazione alle competizioni ufficiali della nazionale. La rosa sarà impegnata in due incontri consecutivi, con formazione ancora da definire.

CALCIO. Lunedì 25 maggio il ct Silvio Baldini ha convocato 24 giocatori per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Nella giovane Nazionale sperimentale i due nerazzurri di cartellino e il figlio di Pià. Aggregato il gioiello dell’U23. Honest Ahanor, Marco Palestra, Samuele Inacio e Dominic Vavassori. Due pezzi d’Atalanta, un frammento di storia nerazzurra e un jolly figurano tra i 24 convocati del ct (ad interim) della Nazionale Silvio Baldini per le amichevoli degli azzurri contro il Lussemburgo, mercoledì 3 giugno, e contro la Grecia, domenica 7. Ahanor e Palestra sono atalantini di cartellino, anche se Palestra ha giocato l’ultima stagione a Cagliari, dove è esploso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Italia con l’Atalanta nel motore: in azzurro Ahanor, Palestra, Inacio più Vavassori

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