Il nuovo allenatore dell'Atalanta sta considerando moduli diversi dal 4-3-3, tra cui il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2. La decisione finale dipenderà dall'analisi delle opzioni e dalle esigenze della squadra. Al momento, non sono stati ancora definiti i moduli ufficiali da adottare nella prossima stagione. La scelta sarà comunicata in seguito a valutazioni tattiche e strategiche.

Il 4-3-3 di Maurizio Sarri non sarà estremizzato. L’allenatore, che sarà annunciato nei prossimi giorni, è legato a quel sistema di gioco. Ma la sua esperienza e la rosa che attualmente ha lo portano a valutare anche altre strade. Magari in corso d’opera, non a inizio gara. Ma comunque nella testa dell’allenatore vive questa idea di variare a seconda delle necessità. È un attestato di stima enorme nei confronti di un gruppo di giocatori che già prima di conoscere ritiene in grado di poter sfruttare in più modi. Perché oltre al 4-3-3 (con la difesa a quattro che rimane il cardine attorno al quale costruire tutto il resto), avranno vita proprio anche il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Atalanta, Sarri va oltre il 4-3-3: il tecnico studia altri due moduli

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