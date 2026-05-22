Niente Sarri bis | il Napoli si è stufato il tecnico all’Atalanta campane a festa

Il Napoli ha deciso di non rinnovare il contratto con l’allenatore, che ha scelto di trasferirsi all’Atalanta. La squadra partenopea ha optato per un cambio alla guida tecnica dopo le discussioni e le incertezze emerse nelle ultime settimane. L’allenatore, che aveva già lavorato con il club in passato, ha accettato l’offerta di un’altra squadra di Serie A, mentre il club partenopeo ha iniziato a cercare una nuova guida tecnica. La decisione risponde alle esigenze di rinnovamento della società.

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Com’era facilmente preventivabile, il Napoli alla fine ha voltato pagina: troppa la fretta di costruire il futuro e troppi i tentennamenti di Sarri che, evidentemente, trova molto più lusinghiero il corteggiamento dell’Atalanta. Per questo motivo, l’irrigidimento è diventato distanza. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport. Napoli, niente ritorno di Sarri. Si legge sul Corsport: “Il Napoli ha accontentato Maurizio Sarri in tutte le sue richieste ma lui, alla fine, non ha ancora superato tutti i dubbi che negli ultimi giorni hanno ampliato le distanze fino a farle diventare incolmabili. Negli ultimi due giorni l’irrigidimento è diventato irritazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Niente Sarri bis: il Napoli si è stufato, il tecnico all’Atalanta (campane a festa) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MAURIZIO SARRI CONFERENZA POST LAZIO NAPOLI:NON SIAMO MAI STATI IN PARTITA DOVEVAMO... Sullo stesso argomento Corriere dello Sport: “Napoli-Sarri, niente bis”Corriere dello Sport: “Napoli-Sarri, niente bis”"> Il Napoli e Maurizio Sarri sembrano ormai destinati a separarsi prima ancora di ritrovarsi. Leggi anche: Conte via da Napoli? In pole il Sarri-bis, poi altre due piste Ma credete davvero che il Napoli non abbia già l'allenatore dell'anno prossimo? Non sarà una situazione Garcia bis, non so nulla, ma non credo che Adl sia così stupido da farsi trovare impreparato per la seconda volta nel giro di così poco tempo. Non solo cr x.com Corriere dello Sport: Napoli-Sarri, niente bisIl Napoli e Maurizio Sarri sembrano ormai destinati a separarsi prima ancora di ritrovarsi. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club azzurro aveva accolto tutte le richieste del ... napolipiu.com Coppa Italia, Lazio-Inter: il futuro di Sarri e quella frase da decifrareUna finale persa, l'Europa che sfuma e un futuro da riscrivere. La sconfitta contro l'Inter lascia ferite profonde in casa Lazio, aumentando la delusione dei tifosi e i ... ilmessaggero.it