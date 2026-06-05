Atac assume e cerca 300 nuovi autisti per guidare i bus di Roma

Atac ha aperto una selezione per l’assunzione di 300 nuovi autisti di autobus. La municipalizzata dei trasporti mira a rafforzare il servizio di superficie e a creare un bacino di candidati da cui attingere nei prossimi mesi. L’obiettivo è arrivare a 634 assunzioni complessive entro il 2026. La procedura di selezione è attualmente in corso.

Atac assume nuovi autisti per potenziare il servizio di superficie. La municipalizzata dei trasporti ha aperto una nuova selezione che servirà a creare un potenziale bacino di 300 lavoratori dal quale attingere già nei prossimi mesi e centrare l'obiettivo delle 634 assunzioni programate nel 2026. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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