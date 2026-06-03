Start Romagna assume | nuovi autisti e controllori a Rimini

Start Romagna ha annunciato l’assunzione di nuovi autisti e controllori a Rimini. L’azienda sta reclutando figure per rafforzare il servizio locale, offrendo contratti di lavoro e opportunità di formazione. Sono state poste domande sul finanziamento delle patenti D per i candidati e sul sistema di premi per chi segnala nuovi assunti. Non sono stati forniti dettagli sui numeri degli inserimenti o sui costi coinvolti.

Come può l'azienda finanziare la patente D per i nuovi candidati?. Quanto guadagna un dipendente che segnala un nuovo autista assunto?. Quali sono i nuovi benefici del pacchetto di welfare aziendale?. Come cambierà il servizio di trasporto pubblico a Rimini con queste assunzioni?.? In Breve Scuderia Start cofinanzia costi per patenti D e CQC per nuovi candidati. Bonus fino a 1.000 euro per dipendenti che segnalano nuovi autisti. Oltre 60 autisti assunti nel corso dell'anno 2025. Angelo Erbacci conferma potenziamento premi aziendali e pacchetto welfare per tutti. Start Romagna apre nuove selezioni per autisti e addetti al controllo nel bacino di Rimini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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