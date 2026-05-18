Fnm Autoservizi cerca nuovi autisti tra Como e Varese
Fnm Autoservizi ha aperto le selezioni per nuovi autisti nelle zone di Como e Varese. Le posizioni disponibili riguardano persone interessate a lavorare come conducenti di mezzi pubblici. Le candidature vengono valutate in base ai requisiti richiesti e alle procedure di selezione stabilite dall’azienda. L’annuncio riguarda quindi chi desidera intraprendere una carriera nel settore del trasporto pubblico locale. Le persone interessate possono presentare domanda seguendo le indicazioni ufficiali fornite dall’azienda.
NUOVE assunzioni di autisti alla Fnm Autoservizi. Attualmente, infatti, sono aperte le selezioni per la nuova edizione dell’ Academy di Fnm Autoservizi, una proposta per nuovi autisti rivolta a persone con età minima di 21 anni che prevede un’assunzione a tempo determinato part time per tutta la durata del periodo di formazione finalizzato al conseguimento della patente D e Cqc, con costi totalmente a carico dell’azienda, la successiva trasformazione a tempo indeterminato full time e un premio di ingresso di 3mila euro. I nuovi autisti (in foto un’autista) che completeranno il percorso dell’Academy – che vedrà il suo avvio entro settembre – saranno inseriti in servizio sulle linee di Fnma nelle province di Como e Varese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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