Fnm Autoservizi cerca nuovi autisti tra Como e Varese

Fnm Autoservizi ha aperto le selezioni per nuovi autisti nelle zone di Como e Varese. Le posizioni disponibili riguardano persone interessate a lavorare come conducenti di mezzi pubblici. Le candidature vengono valutate in base ai requisiti richiesti e alle procedure di selezione stabilite dall’azienda. L’annuncio riguarda quindi chi desidera intraprendere una carriera nel settore del trasporto pubblico locale. Le persone interessate possono presentare domanda seguendo le indicazioni ufficiali fornite dall’azienda.

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NUOVE assunzioni di autisti alla Fnm Autoservizi. Attualmente, infatti, sono aperte le selezioni per la nuova edizione dell’ Academy di Fnm Autoservizi, una proposta per nuovi autisti rivolta a persone con età minima di 21 anni che prevede un’assunzione a tempo determinato part time per tutta la durata del periodo di formazione finalizzato al conseguimento della patente D e Cqc, con costi totalmente a carico dell’azienda, la successiva trasformazione a tempo indeterminato full time e un premio di ingresso di 3mila euro. I nuovi autisti (in foto un’autista) che completeranno il percorso dell’Academy – che vedrà il suo avvio entro settembre – saranno inseriti in servizio sulle linee di Fnma nelle province di Como e Varese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fnm Autoservizi cerca nuovi autisti tra Como e Varese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Fnm cerca autisti a Como e Varese, premio da 3.000 euro e formazione gratuita Nuovi alberi in viale Varese a Como, Patelli: "Intervento modello per il verde urbano"A Como, lungo Viale Varese, prende forma un intervento sul patrimonio arboreo che si distingue per qualità tecnica e attenzione agronomica. Fnm Autoservizi cerca nuovi autisti tra Como e VareseNUOVE assunzioni di autisti alla Fnm Autoservizi. Attualmente, infatti, sono aperte le selezioni per la nuova edizione dell’Academy di ... quotidiano.net Fnm cerca conducenti di autobus: formazione a carico dell’azienda e 3mila euro di bonus di ingressoMilano, 21 aprile 2026 – Sono aperte le selezioni per la nuova edizione dell'Academy di Fnm Autoservizi, una proposta per nuovi autisti rivolta a persone con età minima di 21 anni che prevede ... ilgiorno.it