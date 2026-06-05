Al Computex 2026, è stato annunciato che l’intelligenza artificiale si sta integrando direttamente nei componenti dei computer e nelle piattaforme di gaming, passando dall’essere una promessa a una realtà concreta. La tecnologia ora utilizza capacità di calcolo locale, senza dipendere esclusivamente dal cloud. Questo cambiamento si traduce in miglioramenti nelle prestazioni e nella reattività dei dispositivi, evidenziando un’evoluzione significativa nel settore hardware e software.

(Tecnologia) - Il Computex 2026 segna il momento in cui l'intelligenza artificiale smette di essere una promessa teorica per diventare pura forza computazionale locale. Sul fronte consumer, l'approccio integrato prosegue con la rinnovata gamma Zenbook 14 e l'esclusiva scuderia Vivobook S, spinta dalle piattaforme Snapdragon X con NPU fino a 45 TOPS. A completare il quadro della produttività flessibile si aggiungono l'ExpertBook B5 Flip G2, un convertibile a 360 gradi pensato per i professionisti in movimento, e l'atteso ritorno nel segmento tablet con l'ASUS Pad da 12,2 pollici e display OLED a doppio strato. Questa imponente infrastruttura... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Asus al Computex 2026, l'intelligenza artificiale cambia PC e gaming

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