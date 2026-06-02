Computex 2026 | ASUS sfida l’AI con nuovi Zenbook e Vivobook

Durante la fiera Computex 2026, ASUS ha presentato nuovi modelli di Zenbook e Vivobook dotati di intelligenza artificiale. I dispositivi promettono miglioramenti nelle prestazioni quotidiane e integrazioni di funzioni pratiche, come assistenti vocali e ottimizzazione automatica delle attività. I nuovi laptop sono progettati per offrire un’esperienza più fluida e personalizzata grazie alle tecnologie AI integrate, senza dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche o sui modelli.

? Punti chiave Come cambieranno le prestazioni quotidiane dei nuovi Zenbook e Vivobook?. Quali funzioni pratiche dell'intelligenza artificiale troverai integrata nei dispositivi?. Perché l'Expertbook B5 Flip G2 è fondamentale per i professionisti?. Cosa offre il Motorola Edge 50 Neo nel nuovo mercato mobile?.? In Breve Nuovi modelli includono Zenbook 14, Expertbook B5 Flip G2 e V600 Mini Tower.. Lancio di ASUS Pad e sistemi All-in-One per studenti e professionisti.. Segmento mobile vede l'ingresso di Motorola Edge 50 Neo a 249 euro.. Eventi e presentazioni si svolgono a Taipei durante il Computex 2026.. ASUS lancia la nuova linea di dispositivi potenziati dall’intelligenza artificiale al Computex 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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