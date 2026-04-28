ASUS NUC 15 PRO+ | alla prova il PC compatto di ASUS con Intel Core Ultra9 285H

Recentemente è stato testato il nuovo ASUS NUC 15 PRO+, un piccolo computer compatto dotato di processore Intel Core Ultra9 285H. Questo modello rappresenta un aggiornamento rispetto ai vecchi “NUC” lanciati circa tredici anni fa, quando Intel introdusse i primi sistemi di questa categoria. Il dispositivo combina dimensioni ridotte con componenti di ultima generazione, offrendo una soluzione che si colloca tra un desktop tradizionale e un mini PC.

Circa 13anni fa Intel lanciò sul mercato i primi “NUC” (NextUnit Computing), dei PC desktop caratterizzati dall’uso di processori notebook in case generalmente molto compatti, generalmente venduti in configurazione barebone – ossia senza RAM e storage-, dando una prima spinta a quello che è l’odierno mercato dei “miniPC” Windows. Dal 2023 il produttore americano ha affidato la prosecuzione dello sviluppo della gamma ufficiale NUC ad ASUS, vedendo il brand taiwanese portare sul mercato negli ultimi anni in questa categoria sia prodotti pensati per il business sia per il gaming, con i NUC targati ROG. Nel corso degli ultimi 2 mesi ASUS ci ha...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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