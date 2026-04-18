Astronomia per tutti | osservazione pubblica del sole ad Albavilla evento gratuito

Domenica 19 aprile 2026, presso l’Osservatorio Sidus Albæ di Albavilla, si terrà un'osservazione pubblica del Sole aperta a tutti. L’evento, gratuito, permette di avvicinarsi all’astronomia e di osservare il nostro stella in modo sicuro. La manifestazione è rivolta a chi desidera scoprire di più sul cielo e sulle stelle, offrendo un’occasione per condividere un’esperienza divulgativa e educativa.

Un’occasione per avvicinarsi all’astronomia e osservare da vicino il Sole in totale sicurezza. Domenica 19 aprile 2026 è in programma un’osservazione astronomica pubblica presso l’Osservatorio Sidus Albæ di Albavilla.L’iniziativa si svolgerà nella mattinata, dalle 9.30 alle 12, nella sede.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Altofonte, escursione e osservazione del Sole al Fiumelato di Meccini Leggi anche: Alla scoperta di Monte Catalfano, escursione naturalistica e osservazione del Sole Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Cielo del mese di aprile 2026; Per grandi e piccini si apre Viaggio nell'Universo: tre appuntamenti tra scienza e osservazione stellare; Che cos’è una parata dei pianeti? Allineamento planetario spiegato; Un osservatorio astronomico sull’Alpe Gorda: la Valle di Blenio guarda alle stelle. Telescopi per le strade per ammirare il cielo: grazie a questi volontari l’astronomia diventa gratuita e a portata di tuttiImmagina di uscire per una passeggiata e imbatterti in un telescopio puntato su Saturno. È ciò che accade grazie a #PopScope, un progetto che porta l’osservazione del cielo nelle città, accessibile a ... greenme.it Esa, per l'osservazione della Terra previsti 3,5 miliardi di contratti nel 2026Per il 2026 sono previsti contratti per 3,5 miliardi con le industrie impegnate nell'osservazione della Terra, a fronte del contributo di oltre 3,5 miliardi per questo settore deciso nel novembre 2025 ... ansa.it Libri fatali. Trattati di astronomia, volumi illustrati per bambini e manuali per macchine idrauliche. Le letture che hanno formato i geni. L'articolo di Massimiano Bucchi è sul Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook New Podcast! "Il cielo itinerante" on @spreaker #alessiamosca #astronomia #bambine #bambini #cielo x.com