Minacce gravi a una donna assolto il professor Ugo Cioffi | Il fatto non sussiste
Questa mattina, il giudice del Tribunale di Avellino ha deciso di assolvere il professore Ugo Cioffi dall'accusa di aver rivolto minacce gravi a una donna. La decisione si basa sulla constatazione che i fatti contestati non trovano riscontro nelle prove presentate in aula. L'udienza si è conclusa con la dichiarazione di non sussistenza dell'accusa, portando così alla fine di un procedimento giudiziario durato tutto il procedimento.
Il giudice Lucio Galeota del Tribunale di Avellino ha assolto questa mattina il professor Ugo Cioffi dall'accusa di minacce gravi. La formula è quella prevista dall'articolo 530 del codice di procedura penale: il fatto non sussiste.L'imputazione riguardava un episodio del settembre 2024. Secondo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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