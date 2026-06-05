Assisi | un’estate tra arte e fede per l’ottavo centenario del Santo
Quest'estate ad Assisi si terranno eventi musicali con artisti pop alla Rocca Maggiore, in occasione dell'ottavo centenario della morte del santo patrono. L'evento prevede concerti e iniziative che integrano arte e fede, coinvolgendo i visitatori in un percorso di riflessione e cultura. La celebrazione dell’anniversario influenzerà le modalità di pellegrinaggio, offrendo nuove opportunità di partecipazione e di visita ai luoghi storici legati alla vita del santo.
Quali grandi artisti pop suoneranno alla Rocca Maggiore quest'estate?. Come cambierà l'esperienza del pellegrinaggio durante l'ottavo centenario?. Dove si svolgeranno le escursioni spirituali sul Monte Subasio?. Quali opere d'arte moderna decoreranno le strade di Assisi?.? In Breve Mostra Franciscus alla Rocca Maggiore aperta fino al 4 ottobre.. Sculture di Helidon Xhixha e Palio del Cupolone dal 12 al 20 giugno.. Festival DeMusicAssisi dal 4 al 9 agosto con tema Gloriosus Franciscus.. Grandi concerti Assisi Summer Festival con The Kolors il 18 luglio.. Assisi celebra l’ottavo centenario della morte di San Francesco con la stagione estiva ‘SÌamo Francesco’. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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