Assisi | un’estate tra arte e fede per l’ottavo centenario del Santo

Notizia in breve

Quest'estate ad Assisi si terranno eventi musicali con artisti pop alla Rocca Maggiore, in occasione dell'ottavo centenario della morte del santo patrono. L'evento prevede concerti e iniziative che integrano arte e fede, coinvolgendo i visitatori in un percorso di riflessione e cultura. La celebrazione dell’anniversario influenzerà le modalità di pellegrinaggio, offrendo nuove opportunità di partecipazione e di visita ai luoghi storici legati alla vita del santo.