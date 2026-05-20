Branduardi canta Francesco | concerto di beneficenza per l’ottavo centenario della morte del Poverello di Assisi
Un concerto di beneficenza si terrà in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, avvenuta nel 1226. L’evento sarà dedicato al Poverello di Assisi e vedrà la partecipazione di un noto cantautore che interpreterà brani ispirati alla figura del santo. La manifestazione si svolgerà in Sicilia e coinvolgerà la comunità locale, con lo scopo di celebrare l’anniversario e raccogliere fondi per iniziative legate al patrimonio francescano.
In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi (12262026) la Sicilia francescana ed ecclesiale celebrerà l’anniversario con un grande spettacolo dedicato al Poverello di Assisi. Il prossimo 24 giugno a Palermo Branduardi canta Francesco: il noto cantautore, in concerto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Angelo Branduardi - Gran finale - @AuditoriumParcodellamusica - Roma 26.12.25
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