Branduardi canta Francesco | concerto di beneficenza per l’ottavo centenario della morte del Poverello di Assisi

Un concerto di beneficenza si terrà in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, avvenuta nel 1226. L’evento sarà dedicato al Poverello di Assisi e vedrà la partecipazione di un noto cantautore che interpreterà brani ispirati alla figura del santo. La manifestazione si svolgerà in Sicilia e coinvolgerà la comunità locale, con lo scopo di celebrare l’anniversario e raccogliere fondi per iniziative legate al patrimonio francescano.

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