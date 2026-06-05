Si insiste su Gonzalo Garcia, centravanti del Real. L’asse Como-Madrid si conferma uno dei più proficui del mercato, con una fitta rete di trattative che riguarda soprattutto i migliori giovani talenti usciti dalla Fabrica. Il modello è quello inaugurato con l’arrivo di Nico Paz due estati fa: Como ambiente ideale per la crescita controllata dei canterani. A cui viene “garantito” un minutaggio di alto livello, mantenendone il controllo tramite clausole di recompra e percentuali sulla rivendita. Il Como ottiene ragazzi già “mentalizzati” a costi contenuti: è una mutua soddisfazione. La “formula Paz” è stata replicata con Jacobo Ramon: funziona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Asse Como-Real: tutto su Gonzalo Garcia. C'è il 9 per la Champions con la "formula Paz"

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