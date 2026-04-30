A Como, si prepara un cambio nella rosa: Nico Paz lascerà il club a giugno, e la società sta valutando di affidare la sostituzione a Gonzalo Garcia del Real Madrid. I rapporti tra le due società sono considerati positivi, e il giocatore spagnolo ha avuto poche occasioni di scendere in campo in questa stagione. Tra gli altri obiettivi di mercato figura anche Chaibi.

In questo momento, con la stagione arrivata al periodo decisivo e un traguardo storico a portata di mano, l’attenzione è solo al campo. Perché Nico Paz vuole regalare le ultime magie ai tifosi del Como, prima di salutare e tornare alla casa madre, il Real Madrid, dove ha passato buona parte della carriera giovanile. Il club di Florentino Perez quasi certamente eserciterà la “recompra” a 10 milioni e si troverà tra le mani un gioiellino, dopo averlo fatto crescere e maturare sul lago, dove in queste due stagioni ha potuto mettere in mostra tutte le qualità senza pressioni. Così il Como sta già pensando al futuro, a come rimpiazzare un giocatore che sta facendo la differenza.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Como, si cambia: Nico Paz via a giugno, per sostituirlo idea Gonzalo Garcia del Real

Notizie correlate

Calciomercato Inter, sfuma definitivamente Nico Paz: comunicazione del Real Madrid al Comodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, il Real Madrid ha deciso di attivare la clausola di riacquisto per Nico Paz: sfuma definitivamente la...

Leggi anche: Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Como, botta alla testa per Nico Paz. Non vedo bene. Sostituito da Caqueret; Genoa-Como, paura per Nico Paz: Non ci vedo. Cos'è successo e come sta; Problemi per Nico Paz: out a fine primo tempo contro il Genoa; ULTIM’ORA – Problemi per Nico Paz e cambio all’intervallo: il motivo! Fuori anche Bijlow.

FLASH | Genoa-Como, Nico Paz costretto al cambio: cosa è successo!Infortunio Nico Paz - Pessime notizie per il Como e i fantallenatori: Nico Paz deve essere sostituito per un problema, ecco il motivo ... fantamaster.it

FLASH | Genoa-Como, come sta Nico Paz: Fabregas fa chiarezza!Infortunio Nico Paz - Novità importanti sulle condizioni di Nico Paz: in conferenza Fabregas ha spiegato come sta! fantamaster.it

Secondo voi, Nico Paz all'Inter è un sogno possibile o tornerà subito al Real Madrid - facebook.com facebook

#Inter, l’obiettivo è #NicoPaz ma il #RealMadrid però ha l’asso #Mourinho da giocarsi. E #Zanetti… x.com