Nella notte, a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, un gruppo di ladri ha fatto esplodere un bancomat della Bcc Molise intorno alle 4. Dopo aver compiuto l’azione, sono fuggiti rapidamente. L’esplosione ha danneggiato l’area circostante, ma non ci sono ancora dettagli sulle eventuali somme prelevate o su eventuali feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Assalto nella notte a un bancomat della Bcc Molise a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, fatto esplodere intorno alle 4.20 con la tecnica della “marmotta”. Almeno tre boati hanno svegliato i residenti e il gruppo di rapinatori, composto da più persone, si è dato alla fuga a bordo di un’Audi station wagon dopo aver fatto saltare la cassa dello sportello automatico in viale Padre Pio, con bottino ancora da quantificare e danni alla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini. L’episodio è il terzo assalto in poche settimane nell’area del Basso Molise, dopo i colpi a Guglionesi il 28 febbraio e a Montenero di Bisaccia il 3 marzo, mentre lo stesso sportello di San Martino era già stato preso di mira nell’aprile 2025 e nel 2024 era stato colpito anche il postamat del paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campobasso, assalto con esplosivo al bancomat: ladri in fuga

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