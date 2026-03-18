Maxi blitz dei Nocs contro una banda specializzata negli assalti ai portavalori un poliziotto ferito e 12 fermati | sventato il colpo

Un'operazione dei Nocs a Modena ha portato all'arresto di dodici persone sospettate di essere coinvolte in una banda specializzata in assalti ai portavalori. Durante il blitz, un agente è rimasto ferito e si sono verificati inseguimenti attraverso i campi. L'intervento ha impedito il compimento di un colpo in programma, impedendo ai sospettati di portare a termine l'azione criminale.

Modena, 18 marzo 2026 – Dodici fermati, un poliziotto ferito, inseguimenti attraverso i campi, esplosioni di arma da fuoco ed elicottero in azione: questi i dati del blitz effettuato dai Nocs della polizia contro una banda specializzata negli assalti ai portavalori che, secondo le prime indiscrezioni sarebbe dovuta entrare in azione questa notte sull’A1. polizia stradale control, pag pag correg Colpo sventato. Colpo sventato quindi ma pomeriggio e serata ad alta tensione a Vignola (Modena) per bloccare e arrestare i componenti della banda di Cerignola. La sparatoria sentita chiaramente dai residenti della zona a fatto calare il terrore nella zona modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Maxi blitz dei Nocs contro una banda specializzata negli assalti ai portavalori, un poliziotto ferito e 12 fermati: sventato il colpo Articoli correlati Sventato assalto a un portavalori sulla Autostrada del Sole, nel modenese. Ferito un poliziottoLa polizia ha sventato un assalto a un portavalori sull’Autostrada del Sole fra Bologna e Modena. Sant’Angelo Lodigiano, assalti ai bancomat con l’esplosivo: maxi blitz dei carabinieri e 5 arrestiSant’Angelo Lodigiano (Lodi), 9 febbraio 2026 – Maxi blitz dei carabinieri all'alba, cinque arresti per assalti ai bancomat con esplosivo.