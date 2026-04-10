Assalti ai portavalori – 16 misure custodiali in carcere eseguite dalla Polizia di Stato su delega della DDA di Bologna Catturati 2 cerignolani

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito 16 misure cautelari in carcere su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna. Le operazioni hanno portato all’arresto di due persone provenienti da Cerignola, nel contesto di un’indagine su assalti ai portavalori. Le forze dell’ordine hanno portato avanti le misure in varie località, nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla procura.

Nella giornata di ieri, 9.4.2026, le Squadre Mobili di Bologna, Chieti, Foggia e Modena, con il supporto del Servizio Centrale Operativo, hanno dato esecuzione, a Cerignola ed in vari istituti penitenziari, alla esecuzione di 16 misure cautelari in carcere emesse dal GIP distrettuale su richiesta della DDA della Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Bologna. In particolare per quattordici dei sedici destinatari della misura custodiale, il GIP ha rinnovato le misure custodiali emesse dal GIP di Modena in occasionedell’arresto in flagranza operato in data 18. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Assalti ai portavalori – 16 misure custodiali in carcere eseguite dalla Polizia di Stato su delega della DDA di Bologna. Catturati 2 cerignolani Napoli, traffico di droga in centro: sei misure cautelari eseguite dalla PoliziaIndagine DDA smantella un’organizzazione dedita allo spaccio: due in carcere e quattro ai domiciliari Le misure cautelari eseguite nella mattinata... Da Milano a Vibo Valentia, blitz della polizia contro la ndrangheta. Eseguite 54 misure cautelari di presunti affiliati alle coscheDa Milano fino a Vibo Valentia, la ‘ngrangheta finisce nel mirino della polizia che questa mattina ha eseguito 54 misure cautelari. Temi più discussi: Controlli della polizia tra Carbonara, Ceglie e Japigia: perquisizioni e posti di blocco; Milano tre arresti per rapina a mano armata dopo le indagini della Polizia; Sparatoria in Italia colpito 16enne | il dramma in strada. Maxi blitz dei Nocs contro una banda specializzata negli assalti ai portavalori, un poliziotto ferito e 14 arresti: sventato il colpoColpo sventato quindi ma pomeriggio e serata ad alta tensione a Vignola (Modena) per bloccare e arrestare i componenti della banda di Cerignola. La sparatoria sentita chiaramente dai residenti della ... ilrestodelcarlino.it Sventato assalto a portavalori con maxi blitz della polizia: 12 arrestiGrazie alla maxi operazione scattata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 marzo, gli uomini della polizia di Stato sono riusciti a sgominare una banda specializzata negli assalti ai portavalori. Il ... ilgiornale.it Roma - 17° Anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato - #PoliziadiStato #ilmetropolitano #Roma x.com ROMA, GRANDE EVENTO PER IL 174° ANNIVERSARIO DELLA POLIZIA DI STATO: PIAZZA DEL POPOLO SI TRASFORMA IN UN VILLAGGIO DELLA LEGALITÀ E DELLO SPORT Una vera e propria cittadella aperta al pubblico, tra sport, tecnologia, spetta - facebook.com facebook