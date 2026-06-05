Assalti ai bancomat uno dei vertici della banda tra gli arrestati | Sapere criminale diffuso non esiste una sola organizzazione

Notizia in breve

Sette persone tra i 20 e i 51 anni sono state arrestate dai Carabinieri di Cerignola in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dalla Procura di Foggia. Gli arresti riguardano membri di una banda coinvolta in assalti a bancomat. Tra gli arrestati c’è anche uno dei vertici del gruppo, che ha dichiarato che la criminalità organizzata nel settore è diffusa e non rappresenta un’unica entità.