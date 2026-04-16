Assalti ai bancomat responsabili arrestati 11 misure cautelari | la mappa dei 23 colpi tra Torino e Vercelli
Mercoledì 15 aprile, le forze dell'ordine hanno eseguito undici misure cautelari nei confronti di sospetti responsabili di 23 furti ai bancomat avvenuti tra Torino e Vercelli. I militari del Comando Provinciale di Vercelli hanno disposto sette arresti in carcere e quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, in seguito a un'indagine coordinata dalla Procura locale. L'operazione ha portato alla cattura di alcuni dei principali sospettati.
Mercoledì 15 aprile i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli hanno eseguiti sette misure cautelari di custodia in carcere e quattro di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con obbligo di.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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