Assalti ai bancomat responsabili arrestati 11 misure cautelari | la mappa dei 23 colpi tra Torino e Vercelli

Mercoledì 15 aprile, le forze dell'ordine hanno eseguito undici misure cautelari nei confronti di sospetti responsabili di 23 furti ai bancomat avvenuti tra Torino e Vercelli. I militari del Comando Provinciale di Vercelli hanno disposto sette arresti in carcere e quattro obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, in seguito a un'indagine coordinata dalla Procura locale. L'operazione ha portato alla cattura di alcuni dei principali sospettati.