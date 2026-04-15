Disarticolato sodalizio criminale specializzato in assalti ai bancomat con esplosivo

Nella mattinata di oggi, i carabinieri della provincia di Vercelli hanno eseguito un'operazione su ordine della Procura locale. Sono stati arrestati diversi individui collegati a un gruppo criminale specializzato in assalti ai bancomat con esplosivi. L’attività investigativa ha portato alla disarticolazione di questa organizzazione, coinvolta in diversi episodi di furto con esplosivi ai danni di sportelli automatici. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare eventuali altri componenti.

Nella mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli su disposizionedella Procura della Repubblica di Vercelli stanno dando esecuzione a n. 7 misure cautelari dicustodia in carcere, 4 misure di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla P.G. congiuntamenteall’obbligo di dimora emesse dall’Ufficio del Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale diVercelli, nei riguardi di 11 soggetti residenti nell’area torinese, vercellese e in quella foggiana,ritenuti appartenenti a un pericoloso sodalizio criminale operante su tutto il territorio del NordOvest. Il provvedimento è scaturito da una complessa e prolungata attività investigativa, avviata neldicembre del 2023.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Disarticolato sodalizio criminale specializzato in assalti ai bancomat con esplosivo Notizie correlate Assalti ai bancomat con l'esplosivo, cinque fermiCinque fermi per una serie di assalti ai bancomat con la tecnica della "marmotta". Assalti ai bancomat con esplosivo nel salernitano: cinque arrestiI Carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto hanno eseguito, nella serata di ieri, cinque provvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti...