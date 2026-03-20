Assalti al bancomat con l'esplosivo ad Avellino la banda partiva dalla Puglia | 5 arresti

Una banda di cinque persone, tutte pugliesi, è stata arrestata in relazione a furti con esplosivi ai danni di due bancomat ad Avellino. Gli investigatori hanno eseguito un’ordinanza di custodia e le indagini hanno collegato gli arresti a episodi simili verificatisi anche in Abruzzo e Molise, con i membri del gruppo che partivano dalla Puglia per compiere i colpi.

Eseguita una ordinanza per cinque persone per i furti con esplosivo a due bancomat dell'Avellinese; gli indagati sono tutti pugliesi, avrebbero colpito anche in Abruzzo e Molise. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Banda dei bancomat ad Ancona, 4 condanne per gli assalti con esplosivoAncona, 6 marzo 2026 — Si chiude con quattro condanne la vicenda della cosiddetta “banda dei bancomat”, il gruppo criminale arrestato la notte del 29... Assalti ai bancomat con esplosivo nel salernitano: cinque arrestiI Carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto hanno eseguito, nella serata di ieri, cinque provvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti... Altri aggiornamenti su Assalti al bancomat con l 8217... Temi più discussi: Assalto al bancomat: la marmotta fallisce e i ladri tornano sul posto per riprendere l’esplosivo; Assalto al bancomat a Catania: fanno esplodere Atm ma non trovano nulla; Assalto con esplosivo al bancomat di Banca Annia nella notte: boato a Rosolina; Assalti ai bancomat, nuovo protocollo tra Prefettura di Bari e banche per rafforzare la sicurezza. Assalto esplosivo al bancomat BCC di San Martino in Pensilis: un anno fa la stessa cosaEsplosione intorno alle 4.30 in viale Padre Pio, tre boati avvertiti dai residenti. Danni ingenti allo sportello della Bcc Molise, bottino da quantificare. Indagano i carabinieri. È il terzo assalto i ... primonumero.it Assalto al bancomat a Catania: fanno esplodere Atm ma non trovano nullaRapina fallita nel capoluogo etneo. Fabi preoccupata per il ricorso sempre frequente ad esplosivi e mezzi pesanti da parte dei rapinatori ... rainews.it Il fascismo non poteva tollerare voci contrarie e per questo si mosse da subito contro i giornali italiani. Dopo gli assalti alle redazioni - prima e dopo la presa del potere - Mussolini organizzò un pacchetto di leggi e provvedimenti che obbligarono i giornali ad all - facebook.com facebook Il Leoncavallo ricorda Fausto e Iaio con gli Assalti Frontali. Lo scorso aprile la Procura ha riaperto le indagini sul duplice omicidio #ANSA x.com