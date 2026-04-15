Assalti a bancomat fra Piemonte e Puglia | sette arresti Operazione dei carabinieri anche altre quattro misure cautelari

Nella mattinata di oggi, i carabinieri del Comando Provinciale di Vercelli hanno eseguito un’operazione coordinata dalla Procura locale, che ha portato all’arresto di sette persone coinvolte in una serie di assalti a bancomat tra Piemonte e Puglia. Oltre agli arresti, sono state applicate altre quattro misure cautelari. L’indagine ha preso il via con alcune denunce di furti e rapine nel territorio.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata odierna, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli su disposizione della Procura della Repubblica di Vercelli stanno dando esecuzione a n. 7 misure cautelari di custodia in carcere, 4 misure di sottoposizione all’obbligo di presentazione alla P.G. congiuntamente all’obbligo di dimora emesse dall’Ufficio del Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale di Vercelli, nei riguardi di 11 soggetti residenti nell’area torinese, vercellese e in quella foggiano, ritenuti appartenenti a un pericoloso sodalizio criminale operante su tutto il territorio del Nord-Ovest. Il provvedimento è scaturito da una complessa e prolungata attività investigativa, avviata nel dicembre del 2023.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Assalti a bancomat fra Piemonte e Puglia: sette arresti Operazione dei carabinieri, anche altre quattro misure cautelari Notizie correlate Assalti a sportelli bancomat e postamat tra Puglia ed altre regioni: arresti nel foggiano CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto del P. Assalti ai bancomat in tutta la Puglia, blitz dei carabinieri: 5 arresti, 13 gli indagatiUn’organizzazione criminale, con base logistica in provincia di Foggia (tra i comuni di Cerignola, Orta Nova e Carapelle) ma che agiva su tutto il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Torna l’incubo della marmotta: devastano il bancomat, in quattro fuggono con 22mila euro; Brescia, assalti ai bancomat: sei arresti all’alba; Assalto al bancomat di Varese Ligure, arrestato latitante evaso. Si cercano due complici; Assalto notturno a un bancomat a Mascalucia, individuata la base operativa: altri due arresti. ASSALTI BANCOMAT Assalti ai bancomat in tutta Italia: 54 arresti, sono tutti foggianiSecondo quanto emerso, si tratterebbe di organizzazioni ben strutturate, dedite al cosiddetto pendolarismo del crimine ... statoquotidiano.it Sant’Angelo Lodigiano, assalti ai bancomat con l’esplosivo: maxi blitz dei carabinieri e 3 arrestiSant’Angelo Lodigiano (Lodi), 9 febbraio 2026 – Maxi blitz dei carabinieri all'alba, cinque arresti per assalti ai bancomat con esplosivo. È scattata all’alba, l’operazione dei carabinieri, contro la ... ilgiorno.it Il gruppo criminale, specializzato in assalti ai bancomat, utilizzava sofisticate misure per depistare gli investigatori, tra cui targhe clonate, dispositivi jammer e immobili intestati a prestanome - facebook.com facebook Sgominata dalla Polizia di Stato a Bologna una banda specializzata in assalti ai bancomat. 4 gli uomini sospettati di aver sfondato le vetrine di diversi istituti bancari per commettere i furti, per poi fuggire utilizzando mezzi rubati. In una delle circostanze il grupp x.com