ASL Roma 1 | Salva la Breast Unit del Santo Spirito

L'ASL Roma 1 ha negato ufficialmente che l’Unità Chirurgica di Senologia Oncologica presso l’ospedale Santo Spirito sia destinata a chiudere o essere smantellata. La comunicazione è arrivata dopo notizie che indicavano possibili modifiche alla struttura. Nessuna conferma è stata data circa variazioni operative o di personale. La direzione sanitaria ha ribadito che la Breast Unit rimane attiva e operativa come previsto.

Cosa: Smentita ufficiale e categorica in merito alla presunta chiusura o allo smantellamento dell’Unità Chirurgica di Senologia Oncologica.. Dove e Quando: Presso l’Ospedale Santo Spirito e il San Filippo Neri di Roma. La riorganizzazione temporanea è iniziata il 4 giugno 2026.. Perché: Per tutelare la serenità delle pazienti e contrastare una pericolosa disinformazione online sul tema prioritario della salute femminile.. Roma, una metropoli vasta e complessa, si trova sempre più spesso al centro di flussi di informazioni digitali non verificati, capaci di diffondersi rapidamente creando allarmismi ingiustificati. Nelle ultime ore, un’ondata di pericolosa disinformazione ha colpito uno dei settori più delicati e sensibili della sanità pubblica laziale: la cura delle patologie oncologiche femminili. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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