Un nuovo ecografo per la Breast Unit grazie ad una donazione

Un gruppo di donatrici ha consegnato un assegno di 17.650 euro alla Breast Unit dell’Ulss 3 Serenissima, destinato all’acquisto di un ecografo portatile per il reparto. La consegna è avvenuta alla presenza di rappresentanti di AVAPO Venezia e dell’associazione Buccintoro, che avevano già preso impegno a contribuire all’acquisto. La donazione è stata effettuata dalle “Pink Lioness in Venice” e rappresenta un sostegno diretto alle attività della struttura.

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Si sono presentate con un assegno da 17.650 euro, intestato alla Breast Unit dell’Ulss 3 Serenissima e già destinato all’acquisto di un ecografo portatile da mettere a disposizione del Reparto, le “Pink Lioness in Venice”, insieme ad AVAPO Venezia e Bucintoro: hanno mantenuto fede al loro patto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Tumore al seno: la Breast Unit di Asufc confermata eccellenza europeaLa valutazione ha riguardato i principali indicatori clinici e organizzativi previsti dagli standard dell'ente, dalla fase diagnostica ai trattamenti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Esami rapidi e precisi con il nuovo ecografoUn nuovo ecografo di ultima generazione per la Breast Unit di Asst Sette Laghi. A donarlo l’associazione Caos, che da anni collabora a stretto contatto con l’ospedale varesino. Non si tratta ... ilgiorno.it Un nuovo ecografo per l'ospedale di Massa MarittimaÈ già operativo il nuovo ecografo per l’ambulatorio di Cardiologia dell’ospedale di Massa Marittima. Lo strumento sostituisce quello precedentemente in uso: «La consulenza cardiologica - ha spiegato i ... corrieredimaremma.it