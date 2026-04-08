La Breast Unit dell’Asst Valle Olona sta vivendo una fase di riorganizzazione che coinvolge il trasferimento degli interventi chirurgici al Circolo di Busto Arsizio. Contestualmente, si registra una riduzione del personale specializzato presso la sede di Gallarate. Questi cambiamenti rappresentano una modifica significativa nelle modalità operative della struttura, con effetti diretti sulla distribuzione delle risorse e sui servizi offerti.

La Breast Unit dell’Asst Valle Olona sta attraversando una fase di profonda trasformazione organizzativa che vede l’accentramento degli interventi chirurgici presso il Circolo di Busto Arsizio e un calo del personale specialistico a Gallarate. Questo assetto, guidato ora dalla dottoressa Paola Ceriani, ridefinisce il percorso di cura per centinaia di pazienti della zona. Il cambiamento ha radici in un avvicendamento al vertice avvenuto lo scorso anno. A febbraio, la dottoressa Monetti, figura centrale per l’attività multidisciplinare, ha concluso il proprio incarico per raggiunti limiti di età. Da allora, la direzione è stata affidata alla dottoressa Paola Ceriani, senologa operante nell’ospedale di Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Breast Unit Valle Olona: chirurgia a Busto e fuga dei medici

Prevenzione e diagnosi tumore seno, a Roma nuova Breast Unit(Adnkronos) – Da domani sabato 7 marzo, vigilia della Giornata internazionale della donna, Roma potrà contare su una nuova Breast Unit.

Breast Unit Sanremo: dopo Battaglia, il rischio vuoto di servizioIl futuro della Breast Unit dell’ospedale Borea di Sanremo è al centro di una richiesta formale depositata dal consigliere regionale Enrico Ioculano.

Si parla di: All’ospedale di Gallarate si riduce l’equipe chirurgica dedicata alla Breast Unit.

All’ospedale di Gallarate si riduce l’equipe delle chirurghe dedicate della Breast UnitDopo il pensionamento della dottoressa Monetti, la responsabilità è passata alla dottoressa Ceriani chirurga al Circolo di Busto. Un cambio che ha innescato alcuni aggiustamenti. Torna a pieno regime ... varesenews.it

Breast Unit nel capoluogo. No dall’Alta ValleLa prima ad averne avuto notizia è stata una signora che proprio ieri, venerdì, avrebbe dovuto essere operata a Sondalo... La prima ad averne avuto notizia è stata una signora che proprio ieri, ... ilgiorno.it