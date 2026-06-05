Il Tribunale di Grosseto ha stabilito che il diritto al buono pasto deve essere riconosciuto anche ai lavoratori con contratti part-time o a chiamata, indipendentemente dalla durata dell’orario lavorativo. La sentenza ha accolto il ricorso di un dipendente che aveva richiesto il beneficio, ricevendo un riscontro positivo che potrebbe influenzare altri casi simili. La decisione si basa su norme che garantiscono il diritto al buono pasto senza limitazioni legate all’orario di lavoro.

GROSSETO Una sentenza destinata ad avere effetti ben oltre il singolo caso. Il Tribunale di Grosseto, sezione Lavoro, ha dato ragione al sindacato Nursing Up nella causa pilota avviata per il riconoscimento del diritto al pasto o al buono pasto sostitutivo per il personale sanitario impegnato nei turni notturni dell’ Azienda Usl Toscana Sud Est. La decisione rappresenta una novità importante per infermieri e operatori sanitari che svolgono servizio nelle ore notturne e che, a causa dell’organizzazione del lavoro, non possono usufruire del servizio mensa. Secondo quanto sostenuto dal sindacato, la pronuncia del giudice chiarisce un principio che potrebbe ora essere esteso anche ad altri lavoratori nelle stesse condizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Asl, diritto al buono pasto : "Sentenza destinata a fare scuola

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