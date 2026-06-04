Il Tribunale di Grosseto ha emesso una sentenza che riconosce il diritto di ricevere il pasto durante ogni turno di lavoro di almeno sei ore. La decisione riguarda il primo grado di giudizio e stabilisce che il diritto alla mensa si applica a tutti i turni di questa durata o superiore. La sentenza riguarda il settore del lavoro e si basa su un riconoscimento legale del diritto al pasto durante l’orario lavorativo.

GROSSETO Il Tribunale di Grosseto, sezione lavoro ha emesso nel primo grado di giudizio, la sentenza che riconosce il pieno diritto alla fruizione della mensa e quindi del pasto, per ogni turno lavorativo effettuato pari o superiore alle sei ore. Il giudice ha riconosciuto anche la prescrizione decennale confermando così la possibilità di rivendicare quanto dovuto entro un arco temporale più ampio e rafforzando ulteriormente le ragioni delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Il ricorso al Tribunale si è reso necessario a seguito della persistente inadempienza della Asl Sud Est, che non ha mai provveduto a rendere effettivamente fruibile il servizio mensa e il relativo pasto nei turni serali, nei giorni festivi e in alcuni presidi ospedalieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sentenza storica: "Il pasto è un diritto per ogni turno fino e oltre le sei ore"

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