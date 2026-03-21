guerra del buono pasto sessanta infermieri bussano al tribunale

Sessanta infermieri si sono recati questa mattina al Tribunale per una causa legale riguardante la disputa sui buoni pasto. La vicenda, iniziata con una serie di richieste da parte dei lavoratori, ha coinvolto diverse aziende sanitarie a livello nazionale e si è conclusa con una decisione in Cassazione. La causa riguarda i diritti e le modalità di distribuzione dei buoni pasto ai dipendenti.

A livello nazionale è stato riconosciuto da diverse aziende sanitarie al termine una lunga battaglia legale arrivata anche in Cassazione. Alla Spezia, nell’ormai ex Asl5, ancora no. Così, una sessantina di infermieri, sostenuti dal sindacato Nursind, non hanno esitato a bussare al Tribunale della Spezia per ottenere i medesimi diritti già ottenuti da colleghi di altre parti d’Italia. Stiamo parlando del buono pasto, attualmente negato agli infermieri turnisti in servizio di notte e nei giorni festivi. La vicenda è nota, e già negli scorsi anni aveva portato allo scontro l’azienda sanitaria spezzina e i sindacati. Asl5 ha infatti un servizio di mensa aziendale aperto però solo negli orari ’canonici’ dei pasti e solo nei giorni feriali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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