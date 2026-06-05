Asilo arriva il nuovo calendario | procedure rapide dal 2026

Notizia in breve

Dal 2026, le procedure di richiesta asilo saranno più rapide per alcune categorie di richiedenti. Le domande di persone con documenti validi o che hanno già presentato domanda in altri paesi saranno gestite in tempi ridotti. Dopo giugno 2026, i centri di accoglienza adotteranno nuovi moduli di gestione e procedure più snelle. Le categorie coinvolte includono richiedenti con minori, donne vittime di violenza e persone con esigenze sanitarie urgenti.