Asilo arriva il nuovo calendario | procedure rapide dal 2026

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 2026, le procedure di richiesta asilo saranno più rapide per alcune categorie di richiedenti. Le domande di persone con documenti validi o che hanno già presentato domanda in altri paesi saranno gestite in tempi ridotti. Dopo giugno 2026, i centri di accoglienza adotteranno nuovi moduli di gestione e procedure più snelle. Le categorie coinvolte includono richiedenti con minori, donne vittime di violenza e persone con esigenze sanitarie urgenti.

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Chi sono le categorie di richiedenti colpiti dalle procedure rapide?. Come cambierà la gestione dei centri di accoglienza dopo giugno 2026?. Quali rischi corre il sistema logistico con 16.000 nuove domande annue?. Cosa manca ancora al Parlamento per completare la riforma dell'immigrazione?.? In Breve Obbligo di permanenza in strutture dedicate per l'intero arco di 12 settimane. Applicazione per chi proviene da Paesi con tasso di accoglienza sotto il 20%. Previsione di 16.032 domande annue nel primo anno dal 12 giugno 2026. Norme su CPR ed espulsioni giudiziarie ancora in attesa di approvazione parlamentare.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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