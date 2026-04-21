Assunzione docenti 2026 | calendario delle procedure Elenchi regionali conferma sostegno supplenze Il Punto di Chiara Cozzetto

Durante una diretta trasmessa su YouTube, Chiara Cozzetto, rappresentante di un sindacato scolastico, ha illustrato il calendario delle prossime fasi relative all’assunzione dei docenti previste per il 2026. La discussione ha riguardato le procedure per gli elenchi regionali, le conferme di sostegno e le supplenze, con un focus sulle tempistiche che interesseranno il reclutamento nel corso dei prossimi mesi.