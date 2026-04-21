Assunzione docenti 2026 | calendario delle procedure Elenchi regionali conferma sostegno supplenze Il Punto di Chiara Cozzetto
Durante una diretta trasmessa su YouTube, Chiara Cozzetto, rappresentante di un sindacato scolastico, ha illustrato il calendario delle prossime fasi relative all’assunzione dei docenti previste per il 2026. La discussione ha riguardato le procedure per gli elenchi regionali, le conferme di sostegno e le supplenze, con un focus sulle tempistiche che interesseranno il reclutamento nel corso dei prossimi mesi.
N el corso di una diretta Question Time sul canale YouTube di Orizzonte Scuola, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (segretaria nazionale Anief) ha ricostruito il calendario delle principali tappe che accompagneranno il reclutamento dei docenti nei prossimi mesi. L’intervento, basato anche su recenti aggiornamenti normativi e informativi ministeriali, offre una lettura sindacale delle procedure attese tra primavera ed estate. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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