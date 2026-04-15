Dal 2028, l’Italia ospiterà per la prima volta un torneo ATP 250 su erba, previsto a Milano a partire da giugno. Si tratta della prima manifestazione di questo livello sulla superficie verde nel nostro Paese, inserita nel calendario del circuito maschile professionistico. La notizia arriva in un momento di ampliamento delle tappe ufficiali dedicate alla stagione su erba nel panorama tennistico internazionale.

Il tennis sull ‘erba arriva anche in Italia. Da giugno 2028 per la prima volta il nostro Paese ospiterà un torneo Atp 250 sulla superficie verde, un evento per il circuito maggiore maschile. Lo ha annunciato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, durante la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali d’Italia 2026. La Fitp ha acquisito la licenza dall’ European Tour, ovvero l’Atp 250 di Bruxelles, che però si è sempre giocato su campi in cemento. “Siamo estremamente orgogliosi di aver portato in Italia un torneo di questa importanza – ha spiegato il Presidente della Fitp – È un passo concreto nello sviluppo del nostro movimento e nella volontà di offrire ai tifosi eventi sempre più prestigiosi e diversificati.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arriva il primo torneo sull’erba in Italia: il nuovo ATP 250 in calendario dal 2028, l’ipotesi è Milano

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