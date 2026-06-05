I dati Auditel di ieri sera mostrano che il programma di musica ha ottenuto 4 milioni di spettatori. Su Rai, il film ha registrato 2,5 milioni, mentre la trasmissione sportiva ha raggiunto 3,2 milioni. Su Mediaset, il reality ha totalizzato 3,8 milioni, e il quiz ha avuto 2,1 milioni di spettatori. La serata si è conclusa con lo show di varietà che ha attratto 2,7 milioni di telespettatori.

Scopriamo gli ascolti tv di ieri sera, giovedì 4 giugno 2026, sui principali canali Rai e Mediaset. La prima serata ha offerto un palinsesto ricco e variegato tra sport, intrattenimento, film e approfondimento. Tra gli appuntamenti più attesi spiccavano il Golden Gala di atletica leggera su Rai 2, il ritorno di Sarabanda Celebrity su Italia 1 e la nuova serie Montmartre su Canale 5. Ascolti tv ieri sera, 4 giugno 2026 I dati Auditel escono dopo le ore 10. Articolo in aggiornamento. Rai 1: Diversi come due gocce d'acqua Su Rai 1 va in onda il film "Diversi come due gocce d'acqua", parte della raccolta televisiva "Purché finisca bene". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera, giovedì 4 giugno 2026, da Montmartre a Golden Gala a Sarabanda Celebrity - I dati Auditel

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