Stasera in televisione, sui canali Rai e Mediaset, sono previsti diversi appuntamenti. Tra gli eventi, si svolge il Golden Gala, mentre in prima serata va in onda uno spettacolo di intrattenimento con partecipanti celebri. Inoltre, sono trasmessi programmi di intrattenimento e sport, con alcune trasmissioni che proseguono anche nelle ore successive. Sono previsti anche programmi di approfondimento e varietà, con una programmazione che si alterna tra eventi sportivi, spettacoli e intrattenimento.

Scopriamo i programmi in onda in TV stasera, giovedì 4 giugno 2026, sui principali canali Rai e Mediaset e le varie anticipazioni. La prima serata di oggi offre un palinsesto ricco e variegato tra sport, intrattenimento, film e approfondimento. Tra gli appuntamenti più attesi spiccano il Golden Gala di atletica leggera su Rai 2, il ritorno di Sarabanda Celebrity su Italia 1 e la nuova serie Montmartre su Canale 5. Programmi in tv stasera e anticipazioni Rai 1: Diversi come due gocce d'acqua Su Rai 1 va in onda il film "Diversi come due gocce d'acqua", parte della raccolta televisiva "Purché finisca bene". La commedia racconta la storia di Gaetano, giovane appartenente a una famiglia benestante napoletana, alle prese con un percorso di crescita personale e sentimentale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Programmi in TV stasera, giovedì 4 giugno 2026, guida e anticipazioni: dal Golden Gala a Sarabanda Celebrity

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