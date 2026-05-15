Ascolti tv ieri sera giovedì 14 maggio 2026 da Buonvino a Forbidden Fruit dall' Eurovision a Le Iene - Dati Auditel prima serata

I dati Auditel della prima serata di ieri, giovedì 14 maggio 2026, mostrano che Rai 1 ha ottenuto il maggior ascolto con il programma “Buonvino”, trasmesso da Villa Borghese. Altre trasmissioni presenti sui canali principali includono “Forbidden Fruit”, l’Eurovision Song Contest e “Le Iene”. La serata ha visto una varietà di proposte televisive, con ascolti variabili tra le diverse reti e programmi, senza che alcuna si sia imposta nettamente sugli altri.

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