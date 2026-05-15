Ascolti tv ieri sera giovedì 14 maggio 2026 da Buonvino a Forbidden Fruit dall' Eurovision a Le Iene - Dati Auditel prima serata
I dati Auditel della prima serata di ieri, giovedì 14 maggio 2026, mostrano che Rai 1 ha ottenuto il maggior ascolto con il programma “Buonvino”, trasmesso da Villa Borghese. Altre trasmissioni presenti sui canali principali includono “Forbidden Fruit”, l’Eurovision Song Contest e “Le Iene”. La serata ha visto una varietà di proposte televisive, con ascolti variabili tra le diverse reti e programmi, senza che alcuna si sia imposta nettamente sugli altri.
Ascolti tv ieri sera, giovedì 14 maggio 2026 Nella prima serata di giovedì 14 maggio 2026, Rai1 conquista la leadership degli ascolti grazie a Buonvino – Misteri a Villa Borghese, seguito da 2 milioni e 937 mila spettatori e uno share del 17,9%. Su Canale5, la serie Forbidden Fruit ottiene invece 1 milione e 847 mila spettatori, pari al 13,2%. Su Rai2 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest coinvolge 1 milione e 286 mila spettatori con il 6,9% di share. Le Iene su Italia1, dopo una presentazione da 994 mila spettatori (4,8%), totalizzano 1 milione e 212 mila spettatori e il 9,7%. Su Rai3 Splendida Cornice registra 882 mila spettatori con il 5,7%, preceduto da una presentazione al 4%. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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