I dati sugli ascolti tv di ieri, giovedì 4 giugno, mostrano che “Diversi come due gocce d’acqua” ha ottenuto il maggior numero di spettatori tra i programmi in prima serata, seguito da “Quarto Grado” e “Montmartre”. La sfida Auditel ha coinvolto queste tre trasmissioni, con “Diversi come due gocce d’acqua” che ha registrato i risultati più alti. Le altre due trasmissioni hanno raccolto un pubblico inferiore, secondo i dati ufficiali di ascolto.

La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 4 giugno per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato. La sfida dell’access prime time vede La Ruota della Fortuna (Canale 5) vincere contro Affari Tuoi (Rai 1). Nel preserale, Reazione a Catena (Rai 1) si conferma leader davanti ad Avanti un altro (Canale 5). In prima serata, Diversi come due gocce d’acqua (Rai 1) finisce davanti a Montmartre (Canale 5) e Quarto Grado (Rete 4) di Gianluigi Nuzzi. Ai piedi del podio Diamond League (Rai 2), Sarabanda Celebrity (Italia 1), Piazzapulita (La7), Sinceramente Persia (Nove), Nevergreen (Rai 3) e No time to die (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri giovedì 4 giugno chi ha vinto tra Diversi come due gocce d'acqua, Quarto Grado e Montmartre

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