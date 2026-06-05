ASCOLTI TV 4 GIUGNO 2026 | DIVERSI COME DUE GOCCE D’ACQUA MONTMARTRE QUARTO GRADO

Da bubinoblog 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 4 giugno 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano programmi con ascolti molto simili tra loro, con differenze minime. La mattina, UnoMattina News e Storie Italiane si attestano su livelli analoghi, mentre i tg e altri programmi di prima serata presentano variazioni contenute. Non sono stati raggiunti picchi significativi di share, e le differenze tra i vari programmi risultano trascurabili.

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