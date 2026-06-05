ASCOLTI TV 4 GIUGNO 2026 | DIVERSI COME DUE GOCCE D’ACQUA MONTMARTRE QUARTO GRADO
Il 4 giugno 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano programmi con ascolti molto simili tra loro, con differenze minime. La mattina, UnoMattina News e Storie Italiane si attestano su livelli analoghi, mentre i tg e altri programmi di prima serata presentano variazioni contenute. Non sono stati raggiunti picchi significativi di share, e le differenze tra i vari programmi risultano trascurabili.
ASCOLTI TV 4 GIUGNO 2026 • GIOVEDÌ •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Storie Italiane – x Storie Italiane – x Camper Osteria Italia – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona – x + x La Volta Buona Special – x Tg1 – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena: La Sfida dei Campioni – x Reazione a Catena: La Sfida dei Campioni – x Tg1 – x Cinque Minuti – x Affari Tuoi – x Diversi Come Due Gocce d’Acqua – x TC – x G – x O – x Diversi Come Due Gocce d’Acqua – x Porta a Porta – x Reazione a Catena – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Il monologo di Andromaca da TROIANE di Euripide, voce di Sergio Carlacchiani, Il Clamorosissimo
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