Nella serata di ieri, giovedì 4 giugno 2026, su Rai1 Purché finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Montmartre conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Atletica – Diamond League intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Sarabanda Celebrity incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Nevergreen – Perfette Sconosciute segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 No Time to Die ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 4 Giugno 2026

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