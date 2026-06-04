Ascolti TV Giovedì 4 Giugno 2026 | i dati Auditel della prima serata

Giovedì 4 giugno 2026, i dati Auditel della prima serata indicano quale programma ha ottenuto il maggior numero di spettatori. Le percentuali di share e i numeri di telespettatori sono stati pubblicati questa mattina, offrendo una panoramica precisa sulla performance delle trasmissioni trasmesse in prima serata. I dati si riferiscono alle percentuali di pubblico che hanno seguito i vari programmi durante quella fascia oraria.

Ascolti TV 4 Giugno 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di giovedì 4 giugno 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel. Ultimo aggiornamento: 04062026, 18:30 In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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