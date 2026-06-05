Ascolti tv | Diversi come due gocce d’acqua vince Quarto Grado supera Montmartre

Il film trasmesso su Rai 1 ha ottenuto i migliori ascolti televisivi il 4 giugno. Quarto Grado ha superato Montmartre, registrando ottimi risultati, mentre la serie francese non ha raggiunto le aspettative, risultando un flop.

I dati degli ascolti tv del 4 giugno assegnano la vittoria al film su Rai 1, benissimo Quarto Grado, flop per la serie francese. Nel pomeriggio Nuzzi supera Matano Gliascolti tvdel 4 giugno assegnano la vittoria al filmDiversi come due gocce d’acqua; mentre la serie franceseMontmartreparte con numeri deludenti,Quarto Gradocon l’intervista a Marco Poggi supera Canale 5. Made in Italy, l’onorevole Billi (Lega) premia Paolo Bomparola (Marketing01): ‘Esportare le nostre eccellenze con successo’ Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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