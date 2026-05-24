I Mondiali di arti marziali Team Martorana sul podio
Il team Martorana ha conquistato un posto sul podio ai Mondiali di arti marziali, svoltisi a Perugia. La competizione, giunta alla ventiduesima edizione, si è svolta nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni. I campionati mondiali di kung fu e arti marziali orientali sono stati organizzati dalla Cka-Csen. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e professionisti del settore, confermandosi come un importante appuntamento internazionale.
Nei giorni scorsi, a Perugia, si è svolta la ventiduesima edizione dei World Championship 2026 Cka–Csen, ossia i campionati mondiali di kung fu ed arti marziali orientali. L’evento ha visto la partecipazione di quasi mille atleti provenienti da quattordici Paesi differenti (tra cui Cina, Francia, Germania, Spagna, Albania, Romania, India ed Egitto) che si sono sfidati nel capoluogo umbro nelle varie specialità. E tra loro c’erano gli sportivi del Team Martorana (allenati da Marco Martorana, Rosario Castronovo, Gabriele Di Vitantonio e Francesco Benelli) che hanno fatto incetta di medaglie nelle varie categorie. Tra gli "juniores", sono... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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I campioni mondiali della decrescita. Abbiamo fatto il mercatone unicone con la monetona fortona e siamo ancora qui a tremare ogni volta che c'è qualche starnuto in giro per il mondo. x.com
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