i mondiali di arti marziali team martorana sul podio

Notizia in breve

Il team Martorana ha conquistato un posto sul podio ai Mondiali di arti marziali, svoltisi a Perugia. La competizione, giunta alla ventiduesima edizione, si è svolta nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni. I campionati mondiali di kung fu e arti marziali orientali sono stati organizzati dalla Cka-Csen. La manifestazione ha attirato numerosi appassionati e professionisti del settore, confermandosi come un importante appuntamento internazionale.