Artena fine di un' odissea lunga 17 anni | sabato l' inaugurazione della nuova isola ecologica

A Artena si inaugura sabato la nuova isola ecologica, dopo 17 anni di attese. La struttura è stata completata e sarà aperta al pubblico, segnando la fine di un lungo processo di realizzazione. L'apertura rappresenta un passo importante per la gestione dei rifiuti nel territorio. La decisione di completare e aprire l’impianto arriva dopo anni di ritardi e attese da parte della comunità locale. La cerimonia di inaugurazione è prevista per il fine settimana.

Un'altra "cattedrale nel deserto" di Artena si prepara finalmente ad aprire le porte alla cittadinanza. Il prossimo sabato verrà ufficialmente inaugurata la nuova isola ecologica comunale situata in Circonvallazione Valli, mettendo la parola fine a un iter burocratico e logistico durato quasi due. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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