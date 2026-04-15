Festa della polizia e inaugurazione della nuova questura | appuntamento il 17 aprile

Venerdì 17 aprile si terrà una cerimonia per celebrare il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato, accompagnata dall’inaugurazione della nuova sede della questura. L’evento si svolgerà in una data simbolica e rappresenta un momento di rilievo per le forze dell’ordine, che hanno pianificato di accogliere cittadini e rappresentanti istituzionali per questa occasione.

La polizia di Stato celebrerà venerdì 17 aprile il 174° anniversario della fondazione con l’inaugurazione della nuova sede della questura. Per l’occasione sarà presente il capo della polizia Vittorio Pisani.La moderna e funzionale casa dei poliziotti catanesi farà da cornice alla cerimonia.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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