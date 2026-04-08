Fiorenzuola sabato l' inaugurazione della nuova segreteria di Foti | Presidio per la Valdarda

Sabato 11 aprile alle 18 si terrà l'inaugurazione della nuova segreteria parlamentare in Corso Garibaldi a Fiorenzuola. La struttura sarà aperta al pubblico e rappresenta un punto di riferimento per la Valdarda. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. La segreteria è stata allestita per supportare le attività del deputato piacentino, che ricopre anche il ruolo di ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione.

Sarà inaugurata sabato 11 aprile alle 18 in Corso Garibaldi a Fiorenzuola, la nuova segreteria parlamentare del deputato piacentino Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione. All’iniziativa prenderanno parte, oltre all’onorevole Foti, il consigliere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Sabato l’inter in città, domenica tifosi della Juve a Fiorenzuola: Questura in campo per la sicurezzSabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio, la Questura di Piacenza ha attivato servizi straordinari di sicurezza per garantire l’ordine pubblico in... Leggi anche: Nuova inaugurazione a Serino: Valley Adventure Park - Parco Fiume Sabato Temi più discussi: Un mondo che scompare, a Fiorenzuola la mostra fotografica di Antonio Ferraroni; Dal monte alle spiagge, riapre strada del Mare. Ora più bella e sicura; Pesaro, tornano a splendere le mura di Casteldimezzo: il camminamento nella storia; Weekend di pasqua: musei aperti, mostre, concerti e iniziative per tutti. Fiorenzuola, sabato l'inaugurazione della nuova segreteria di Foti: «Presidio per la Valdarda»Il ministro: «Chi ricopre incarichi di governo deve mantenere un rapporto costante con le comunità locali, creando occasioni di incontro, ascolto e confronto» ... ilpiacenza.it Bene la riapertura delle sale operatorie a Fiorenzuola, ora scelte chiare per la sanità localeNuove sale operatorie a Fiorenzuola: un passo avanti, ma servono scelte chiare per la sanità locale. Lo afferma, in una nota, Lucilla Meneghelli del ... piacenzasera.it Buona Pasquetta dalla Riabilitazione ortopedica e Medicina riabilitativa intensiva di Fiorenzuola - facebook.com facebook