Artefacendo torna in piazza dei Ciompi
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Firenze, sabato 6 giugno, ospita una nuova edizione di "Artefacendo", la mostra mercato dedicata all'artigianato artistico e tradizionale promossa da CNA Firenze Metropolitana, con la collaborazione del Comune di Firenze e il contributo di Ambiente Impresa, Enegan e Oltrarno Promuove 2.0. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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"Artefacendo" torna in piazza dei Ciompi: l’artigianato artistico protagonista a FirenzeSabato 2 maggio a Firenze si tiene una nuova edizione di “Artefacendo”, una mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale.
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