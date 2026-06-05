Firenze, sabato 6 giugno, ospita una nuova edizione di "Artefacendo", la mostra mercato dedicata all'artigianato artistico e tradizionale promossa da CNA Firenze Metropolitana, con la collaborazione del Comune di Firenze e il contributo di Ambiente Impresa, Enegan e Oltrarno Promuove 2.0. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Artefacendo" torna in piazza dei Ciompi: l’artigianato artistico protagonista a FirenzeSabato 2 maggio a Firenze si tiene una nuova edizione di “Artefacendo”, una mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale.

Leggi anche: Firenze, torna il mercatino in piazza dei Ciompi