Artefacendo torna in piazza dei Ciompi | l’artigianato artistico protagonista a Firenze

Sabato 2 maggio a Firenze si tiene una nuova edizione di “Artefacendo”, una mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale. L’evento si svolge in piazza dei Ciompi, con il patrocinio del Comune e la promozione di CNA Firenze Metropolitana. La manifestazione vede la partecipazione di artigiani locali e si svolge in un contesto di collaborazione tra enti e sponsor come Ambiente Impresa ed Enegan.

Firenze, sabato 2 maggio, ospita una nuova edizione di “Artefacendo”, la mostra mercato dedicata all’artigianato artistico e tradizionale promossa da CNA Firenze Metropolitana, con la collaborazione del Comune di Firenze e il contributo di Ambiente Impresa ed Enegan. L’appuntamento è in piazza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate ARTour torna in Piazza Strozzi, tre giorni dedicati all’artigianato artisticoDa venerdì 17 a domenica 19 aprile ARTour Il Bello in Piazza torna ad animare Piazza Strozzi con una nuova edizione della mostra mercato dedicata... Firenze: Piazza dei Ciompi si trasforma in un viaggio nel tempo tra fumetti, vinili e vintage il 21-22 febbraio.Firenze Riscopre il Passato: Un Mercatino di Fumetti, Vinili e Tesori Vintage Anima Piazza dei Ciompi Firenze si prepara a un fine settimana...