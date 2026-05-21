Firenze torna il mercatino in piazza dei Ciompi

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, il mercatino in piazza dei Ciompi riprende l’attività dopo una pausa. L’evento si svolgerà a partire dal 21 maggio 2026, offrendo a visitatori e commercianti un’occasione per scoprire oggetti vintage, pezzi di collezionismo e articoli legati alla cultura pop. La manifestazione si tiene regolarmente in questa piazza, attirando un pubblico vario e interessato a questo tipo di mercatini. La riapertura segna il ritorno di un appuntamento che si svolge in questa location da diversi anni.

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Firenze, 21 maggio 2026 – Torna uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di vintage, collezionismo e cultura pop. Sabato 23 e domenica 24 maggio piazza dei Ciompi ospiterà una nuova edizione del mercatino organizzato dall’associazione culturale Fumetti e dintorni, in collaborazione con Confesercenti Firenze e con il patrocinio del Comune di Firenze. Per due giorni, tra bancarelle e curiosità, antico e moderno si incontreranno ancora una volta in un evento capace di richiamare collezionisti, famiglie e semplici curiosi. Tra abbigliamento vintage, fumetti, dischi, modernariato e oggetti da collezione, il mercatino si conferma come uno spazio unico dove passato e presente dialogano attraverso passioni condivise. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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