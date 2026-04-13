Omar Pedrini su UniBg OnAir | il nuovo tour teatrale i giovani e il coraggio del futuro

Venerdì 10 aprile, durante una puntata di UniBg Live: After, è stato ospite Omar Pedrini, noto musicista italiano. Pedrini ha parlato del suo nuovo tour teatrale e ha affrontato il tema dei giovani e delle sfide del futuro. La conversazione si è concentrata soprattutto sulle esperienze artistiche e sulle prospettive delle nuove generazioni nel mondo della musica e dell’arte.

Venerdì 10 aprile, ai microfoni di UniBg Live: After, una vera icona del rock italiano: Omar Pedrini. Nella chiacchierata con Mattia Lucchini, l’ex leader dei Timoria ha raccontato il suo nuovo intenso tour teatrale: “Canzoni sul saper vivere ad uso delle nuove generazioni”. Un progetto che farà tappa il 18 aprile anche a Dalmine, al Teatro Civico in via Kennedy, e che nasce in un luogo insolito per una rockstar. “Lo spettacolo ha preso spunto dalle mie lezioni universitarie all’Università Cattolica di Milano, dove ho insegnato per 15 anni”, svela Pedrini. Sono stati proprio i suoi studenti a dargli la spinta decisiva: “I miei allievi mi dicevano Professore, perché non porta a teatro le sue lezioni che sono molto teatrali, godibili”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Omar Pedrini: "Il rock può dare ai ragazzi qualche dritta sul futuro"La capanna dello Zio Rock apre i battenti il 10 aprile al Teatro Ctm di Rezzato con un Omar Pedrini che somma i panni di musicista, narratore,... UniBg OnAir sbarca su Bergamonews con dirette, podcast e rubriche: “La sfida? Aprirsi al territorio”Da lunedì 2 marzo con un semplice click potete ascoltare la webradio dell’Università di Bergamo direttamente dalla hompeage del quotidiano.