Omar Pedrini invita a ripensare il presente a teatro con ‘Canzoni sul saper vivere ad uso nelle nuove generazioni’

Omar Pedrini ha annunciato uno spettacolo teatrale intitolato “Canzoni sul saper vivere ad uso nelle nuove generazioni”, invitando il pubblico a riflettere sul presente attraverso le sue parole e le sue canzoni. Nel suo percorso artistico, il musicista ha spesso utilizzato la musica come mezzo per comunicare temi di vita e sociali, passando dal ruolo di rocker a quello di narratore di esperienze e riflessioni personali.

C’è un punto, nella traiettoria di Omar Pedrini, in cui il rock smette di essere una promessa di immortalità e diventa un referto medico. Non è una metafora, ma Cardiologia applicata alla musica leggera. E allora succede che uno che ha passato la vita a tirare la corda – letteralmente, del cuore – si ritrova a fare teatro, ma non per ripiegare, ma per vedere se, tolta la corrente elettrica, resta qualcosa che pulsa davvero. Canzoni sul Saper Vivere ad uso delle Nuove Generazioni è il titolo, che già suona come una provocazione o un bug nel sistema. Dentro c’è Raoul Vaneigem, uno che negli anni Sessanta diceva: non voglio sopravvivere, voglio vivere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Omar Pedrini invita a ripensare il presente a teatro con ‘Canzoni sul saper vivere ad uso nelle nuove generazioni’ Articoli correlati “Canzoni sul saper vivere ad uso delle nuove generazioni”, Pedrini torna con un nuovo progetto di teatro-canzoneBRESCIA – Dopo il successo del tour rock di chiusura, Omar Pedrini torna al suo vecchio amore: il teatro. Serata rock al Teatro Govi con i Seventhree e la partecipazione di Omar PedriniSabato 10 gennaio il Teatro Govi si trasforma nel tempio del Rock: sul palco arrivano i Seventhree. Altri aggiornamenti su Omar Pedrini Discussioni sull' argomento Blog | Omar Pedrini porta a teatro il rock con 'Canzoni sul Saper Vivere'; Giornate Fai, 540.000 italiani alle Giornate di Primavera. Il luogo più visitato? Lo stadio Maradona a Napoli, seguito dal Palazzo di Giustizia a Roma. 'Canzoni sul Saper Vivere': Omar Pedrini torna a teatro per le nuove generazioniOmar Pedrini torna a teatro con 'Canzoni sul Saper Vivere', ispirato al situazionismo per le nuove generazioni ... it.blastingnews.com Frammenti di memoria: storie che lasciano il segno, con Michele Bravi e Omar Pedrini a sostegno di Airalzh OnlusMercoledì primo aprile 2026, alle ore 21.00, presso la Sala Shakespeare del Teatro Elfo Puccini di Milano (corso Buenos Aires 33) si tiene l'evento aperto al pubblico Frammenti di memoria: storie che ... mentelocale.it Alessandro Cortini e Omar Pedrini - Vidia special event - facebook.com facebook Pedrini e la sua Veronica: «Le operazioni, i problemi economici, sei stata forte» x.com